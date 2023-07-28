بيروت ـ بولين فاضل



أكثر من نص تمثيلي تقرؤه حاليا الفنانة سيرين عبدالنور، غير أنها وكما تقول تعاني في العثور على الدور القوي الذي يجذبها خلافا لما كانت الحال حين قدمت بنجاح مسلسلات مثل «روبي» و«لعبة الموت» و«الهيبة». وبحسب سيرين، فإنه مثلما هناك أغنيات قوية هناك أدوار قوية من شأنها أن تضيف الى مسيرتها التمثيلية.



وتعتزم سيرين في هذه المرحلة التركيز أكثر على الغناء لكونها لم تعطه حقه بسبب التمثيل، وهي تستمتع حين تقف على خشبة وتغني ويتفاعل معها الجمهور، وتريد اليوم العودة بقوة إلى الغناء، من هنا طرحها أخيرا كليبا لأغنية مصرية جديدة بعنوان «هزهزة» من كلمات ملاك عادل وألحان محمد يحيى.