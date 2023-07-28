كم عدد المرات التي يجب أن نستحم فيها؟



بينما يعتقد بعض الناس أنه من الأفضل الاستحمام مرة أو مرتين يوميا، يعتقد البعض الآخر أن العدد الصحيح هو مرة واحدة فقط في اليوم. ومع ذلك، يعتقد أطباء الأمراض الجلدية أننا يجب أن نستحم مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع فقط، وفقا لموقع WalesOnline.



وتعمق مقدمو البرنامج، آل روكر وشينيل جونز وديلان دراير، في الموضوع، إلى جانب أدريانا باريونيفو براش أثناء المناقشة، المسماة «كم مرة يجب عليك؟»، سألت براش الآخرين: «كم مرة تعتقد أنه يجب عليك الاستحمام في الأسبوع، وفقا لأطباء الأمراض الجلدية؟». وكان لديهم الاختيار من بين 4 إجابات. وشملت: «كل يوم ومرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع وخمس مرات في الأسبوع، أو مرة واحدة في الأسبوع». وكشفت براش النقاب عما سيجيب عنه أطباء الجلد - حيث يكون ذلك مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع.



وأضافت براش أن أطباء الجلد اقترحوا أن الإفراط في الاستحمام قد يؤدي إلى مشاكل جلدية مثل جفاف الجلد والأكزيما. ووفقا لـ Harvard Health Publishing، فإن الإفراط في تنظيف جسمك يمكن أن يجعل بشرتك أكثر جفافا مما لو كان الاستحمام أقل تكرارا. ويضيف: «هذا ليس خطرا على الصحة العامة. ومع ذلك، فإن الاستحمام اليومي لا يحسن صحتك، ويمكن أن يسبب مشاكل جلدية أو مشاكل صحية أخرى - والأهم من ذلك، أنه يهدر الكثير من الماء. كما أن الزيوت والعطور والإضافات الأخرى في الشامبو والبلسم والصابون قد تسبب مشاكل خاصة بهم، مثل الحساسية (ناهيك عن تكلفتها)».

المصدر: «إكسبريس»

