يعقوب العوضي



تتوجه بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم إلى سلوفينيا غدا استكمالا للمعسكر التدريبي الخارجي تجهيزا لدورة الألعاب الآسيوية المقررة في الصين سبتمبر المقبل والتي أوقعته القرعة فيها ضمن المجموعة الأولى بجانب الصين وتايلند.



وفي هذا الاطار، اكد مدير المنتخب عبدالعزيز الزعابي أن الاستعدادات جارية على قدم وساق للوصول للحالة الفنية المطلوبة للمنافسة على التأهل من دور المجموعات ثم المنافسة على منصات التتويج. ولدينا خطة اعداد جيدة وقد ركز الجهاز الفني بقيادة المدرب المصري مجدي ابوالمجد ومساعده المدرب الوطني فيصل صيوان على عدة جوانب أهمها الانسجام بين اللاعبين حيث يشهد التشكيل الحالي للازرق عدة وجوه جديدة تسعى لاثبات جدارتها خلال فترة الاعداد.