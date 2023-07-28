عبدالعزيز جاسم



أوقعت قرعة الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، والتي سحبت أمس بمقر الاتحاد القاري في كوالالمبور، منتخبنا الوطني ضمن المجموعة الأولى إلى جوار قطر والهند والفائز من مواجهة أفغانستان ومنغوليا.



وسيبدأ الأزرق مشواره في التصفيات يوم 16 نوفمبر المقبل بمواجهة منتخب الهند بالكويت، ثم يلتقي في 21 من الشهر نفسه الفائز من منتخبي افغانستان ومنغوليا. أما المواجهة الثالثة، فستكون في 23 مارس المقبل عندما يحل ضيفا على منتخب قطر، وبعدها بثلاثة أيام 26 مارس يلتقي مرة أخرى العنابي في الكويت. وفي 6 يونيو المقبل يغادر الى نيودلهي لمواجهة منتخب الهند، وبعدها في 11 من الشهر نفسه يواجه أحد منتخبي افغانستان او منغوليا. وقد حل الأزرق خلال القرعة في المستوى الثالث.



وستتمثل قارة آسيا في مونديال الولايات المتحدة وكندا والمكسيك الذي سيشتمل على 48 منتخبا للمرة الأولى، بثمانية منتخبات مع احتمال ارتفاعها إلى تسعة حسب نتائج الملحق العالمي.



ويشتمل الدور الثاني على 36 منتخبا قسمت على 9 مجموعات، تضم كل واحدة أربعة منتخبات تتنافس بنظام الدوري المجزأ من مرحلتين، بين نوفمبر 2023 ويونيو 2024.



ويتأهل أول منتخبين من كل مجموعة إلى الدور الثالث من تصفيات كأس العالم، وفي الوقت عينه تحجز تلك المنتخبات مقاعدها في كأس آسيا 2027 في السعودية.



وتقام قرعة الدور الثالث من تصفيات كأس العالم في 2024، حيث توزع المنتخبات الـ18 المتأهلة على ثلاث مجموعات، كل مجموعة تتكون من ستة منتخبات. يتأهل أول منتخبين من كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم، في حين يحدد المقعدان المباشران المتبقيان لقارة آسيا عبر الدور الرابع في ملحق قاري، فيما ستكون هناك فرصة لمقعد إضافي من خلال دور خامس في ملحق العالمي.



أما المنتخبات الـ18 المتبقية من الدور الثاني، فتنتقل لخوض الدور الثالث والنهائي من تصفيات كأس آسيا. وأعلن الاتحاد الآسيوي على موقعه الرسمي، أنه «سيتم لاحقا الكشف عن المزيد من التفاصيل الخاصة بهذه المرحلة».



وفيما يتعلق بالدور الأول من التصفيات التي يشارك فيها 20 منتخبا، موزعين على عشر مواجهات في مباراتي ذهاب وإياب يومي 12 و17 أكتوبر 2023، يتأهل الفائزون إلى الدور الثاني، وينضمون إلى أعلى 26 منتخبا في التصنيف.



وفي بقية نتائج القرعة ضمت المجموعة الثانية: اليابان - سورية - كوريا الشمالية - ميانمار أو ماكاو، فيما ضمت المجموعة الثالثة: كوريا الجنوبية - الصين - تايلند - سنغافورة أو غوام. والمجموعة الرابعة: عمان - قيرغيزستان - ماليزيا - تايوان أو تيمور الشرقية. أما المجموعة الخامسة فضمت: إيران - أوزباكستان - تركمنستان - هونج كونج أو بوتان. والمجموعة السادسة: العراق - فيتنام - الفلبين - اندونيسيا أو بروناي دار السلام. والمجموعة السابعة: السعودية - الأردن - طاجيكستان- كمبوديا أو باكستان. كما ضمت المجموعة الثامنة: الإمارات - البحرين - اليمن أو سريلانكا - نيبال أو لاوس. والمجموعة التاسعة: أستراليا - فلسطين - لبنان - جزر المالديف أو بنغلاديش.

المجمد: منتخبنا سيكون منافساً عنيداً في مجموعته

أكد مدير المنتخبات الوطنية باتحاد كرة القدم سعود المجمد ان منتخبنا الأول سيكون منافسا عنيدا في مجموعته الأولى بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027 في السعودية.

وتواجد المجمد ممثلا عن اتحاد الكرة في مراسم سحب قرعة الدور الثاني في العاصمة الماليزية (كوالالمبور)، وأكد ان لاعبي الأزرق يدركون مدى صعوبة التنافس في تصفيات كأس العالم، ولكن لديهم إصرار وعزيمة للذهاب بعيدا في هذا الصراع وفرض كلمتهم وتحقيق أفضل النتائج.

ولفت المجمد إلى أن المنتخب بحاجة لتضافر كل الجهود وتسخير كافة الإمكانات لتهيئته بالصورة المثلى ليكون منافسا قويا في مشوار التأهل إلى المونديال، مشيدا في هذا الإطار بالمجهودات التي بذلت من قبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد لتحسين التصنيف وضمان بدء معترك التصفيات من الدور الثاني، مؤكدا أهمية مواصلة العمل بنفس الروح العالية من أجل إثبات الذات في رحلة التصفيات.