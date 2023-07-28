عبدالعزيز جاسم



فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية على الفحيحيل 4-1 وديا في أول ظهور له استعدادا لانطلاق الموسم الجديد، وجاءت أهداف الأصفر في المواجهة التي أقيمت على ملعب فاروق بنادي القادسية عن طريق أحمد الرياحي ومحمد الصولة ويوسف بن سودة وأحمد بودي، فميا سجل للفحيحيل البرازيلي جوليو سيزار.



وكان الفريقان قد اتفقا على إقامة المباراة من 3 أشواط بواقع 30 دقيقة لكل شوط. ومن المقرر ان يخوض الأصفر 4 مباريات في معسكره بالاسكندرية الذي سينطلق في الأول من ديسمبر المقبل. وذكرت مصادر إعلامية أن القادسية يفاوض مدافع الخليج السعودي النيجيري انتزني ايزوتشوكو تمهيدا للتعاقد معه خلال الأيام المقبلة.



إلى ذلك، تغادر فجر غد السبت بعثة فريق كاظمة إلى تركيا لإقامة معسكر تدريبي تتخلله 4 مباريات ودية مع فرق معيذر وأم صلال من قطر والخليج السعودي ومباراة رابعة سيتم تحديد طرفها لاحقا.



ولم يخض البرتقالي أي مباراة ودية تحت قيادة المدرب الجديد البرازيلي سيرجيو فارياس والذي سيبحث عن التعاقد مع محترفين اثنين قبل العودة للكويت يكمل من خلالهما عقد المحترفين الخمسة.



من جانب آخر، تغادر في الـ 7 صباح اليوم بعثة فريق النصر إلى صربيا لإقامة معسكر تدريبي يمتد حتى 16 أغسطس المقبل استعدادا للموسم الجديد.



وكان النصر قد خاض مباراته الودية الثانية أمام اليرموك وحقق فيها الفوز بخماسية دون رد، وهي المرة الثانية التي يحقق قيها ذات النتيجة والتي كانت على حساب برقان، سجل أهداف الفائز الوافد الجديد الكولمبي هانسل زاباتا «هدفين» وعبدالرحمن الرشيدي ويوسف الشمري وإبراهيم الظفيري.



وسيلتقي العنابي خلال معسكره الصربي فريقي حتا والعروبة من الإمارات والوحدة السعودي وفريقا صربيا سيتم تحديده بعد الوصول إلى بلغراد.