سامح عبدالحفيظ



وجه رئيس مجلس الامة أحمد السعدون الدعوة لعقد جلسة خاصة الثلاثاء المقبل للتصويت على المداولة الثانية على مشروع القانون بشأن انتخابات اعضاء مجلس الامة «إنشاء المفوضية العليا للانتخابات» بعد انهاء التعديلات المقدمة عليه بعد ان تم اقراره بالمداولة الاولى امس.



ويشتمل جدول اعمال الجلسة الخاصة على بنود تقارير لجنة الميزانيات والحسابات الختامية تتعلق بالميزانية العامة للدولة، منها مشروع ربط ميزانية الوزارات والادارات الحكومية 2023-2024، وبيان وزير المالية عن الاوضاع الاقتصادية والحالة المالية للدولة 2023-2024 وميزانيات الجهات الملحقة 2023-2024 وعددها 23 مشروعا، وميزانيات الجهات المستقلة 2023-2024 وعددها 17 مشروعا بقانون، بالإضافة الى مشاريع اعتماد الحسابات الختامية لبعض الجهات المستقلة 2021-2022، وذلك تمهيدا لفض دور الانعقاد.

وكان المجلس وافق في جلسته الخاصة امس على مشروع القانون بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة لإنشاء مفوضية عامة للانتخابات في مداولته الأولى تتولى الإشراف على الانتخابات وتلحق بوزير العدل وتشكل من سبعة قضاة كويتيين، ومن مهامها إعداد جداول الانتخابات وتحديث القيود وفقا لما تزوده بها الهيئة العامة للمعلومات المدنية.