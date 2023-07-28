«الخارجية»: نؤكد رفضنا التام من مغبة الاستمرار في هذه السياسات التصعيدية والممارسات غير القانونية والانتهاكات المستمرة والمستفزة لمشاعر ملايين المسلمين

نُجدد موقف الكويت الراسخ الداعي إلى سرعة تدخّل المجتمع الدولي بأسره ومجلس الأمن لتحمّل مسؤولياتهم بوقف تلك التعديات السافرة واحترام حرمة مقدسات المسلمين



أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار الكويت الشديدين لاقتحام وزير الأمن القومي للاحتلال الإسرائيلي ومجموعة من المستوطنين لباحة المسجد الأقصى المبارك في خطوة استفزازية جديدة وخرق مستمر للقانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية.



وأكدت الوزارة، في بيان لها اليوم الخميس، رفض الكويت التام من مغبة الاستمرار في هذه السياسات التصعيدية والممارسات غير القانونية والانتهاكات المستمرة والمستفزة لمشاعر ملايين المسلمين حول العالم.



وجددت موقف الكويت الراسخ الداعي إلى سرعة تدخل المجتمع الدولي بأسره ومجلس الأمن لتحمل مسؤولياتهم بوقف تلك التعديات السافرة واحترام حرمة مقدسات المسلمين والعمل على توفير الحماية الدولية اللازمة للشعب الفلسطيني الشقيق.