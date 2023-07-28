في إطار الاهتمام الذي توليه البلدية لرفع مستوى النظافة بكافة المناطق بجميع المحافظات من خلال رفع كل ما يشوه المنظر الجمالي ويعمل على إشغال الطريق ويشوه المنظر الحضاري للبلاد وتطبيقا للتعميم الاداري الصادر عن مدير عام البلدية بالإنابة م.سعود الدبوس بضرورة تفعيل الدور الرقابي، وبناء على تعليمات مدير فرع بلدية محافظة حولي والحملة التي أطلقتها إدارة العلاقات العامة «ديرتنا تستاهل»، قامت ادارة النظافة واشغالات الطرق بفرع بلدية حولي بتكثيف الحملات على مناطق المحافظة لرفع مستوى النظافة.



وفي هذا السياق، قال مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية المحافظة فيصل العتيبي إنه تم تنظيف الطرق الرئيسية بالتنسيق والتعاون مع وزارة الداخلية وفقا للجدول المعد مسبقا إلى جانب المتابعة اليومية لتنظيف الشواطئ والتعامل اليومي مع جميع الشكاوى الخاصة بالنظافة العامة وإشغالات الطرق وقد تم توفير 75 عاملا و4 لوري بالاضافة الى نسافين وجرافتين.



وأشار إلى أن حصيلة الجولات الميدانية أسفرت عن رفع 1700 كيس من المخلفات المخلوطة و4 كرفانات وقد تم إرسالها لموقع حجز البلدية، مؤكدا تواصل الجولات الميدانية من قبل الفريق الرقابي بإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق، مبينا عدم تهاون الفريق الرقابي في اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين للائحة النظافة العامة وإشغالات الطرق.