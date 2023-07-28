أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية الفروانية بتنفيذ جولات ميدانية بمنطقة الفروانية ضمن المرحلة الثانية من حملة «ديرتنا تستاهل» التي أطلقتها إدارة العلاقات العامة لرفع مستوى النظافة وكل ما يعمل على إعاقة الطريق ويشوه المنظر العام من خلال رفع السيارات والقوارب المهملة والسكراب من الساحات والشوارع.



وفي هذا السياق، قال نائب المدير العام لقطاع الخدمات ومدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية المحافظة مشعل العازمي إن الهدف من الجولات الميدانية المكثفة رصد المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، لافتا إلى أن فريقه الرقابي يولي اهتماما بالغا برفع مستوى النظافة بالمناطق التي تقع تحت مسؤوليته، فضلا عن رفع كل ما يشوه المنظر الجمالي ويعمل على إشغال الطريق بجميع المناطق، وذلك من خلال الجولات الميدانية التي يقوم بتنفيذها للحفاظ على المنظر الحضاري للمحافظة.



وأكد العازمي قيام الفريق الرقابي في إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بتنفيذ جولات ميدانية أسفرت عن تحرير 25 مخالفة تنوعت ما بين 11 مخالفة نظافة عامة و14 مخالفة إشغالات طريق بالإضافة الى رفع 4 سيارات مهملة وسكراب وتحويلها لحجز البلدية.



وأشار إلى تواصل الجولات الميدانية من قبل الفريق الرقابي بإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق، مبينا في هذا الخصوص عدم تهاون الفريق الرقابي في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين للائحة النظافة العامة وإشغالات الطرق.