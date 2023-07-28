واصلت لجنة إزالة التعديات والمخالفات بالهيئات الرياضية عملها، حيث باشرت جولاتها لحصر المخالفات والتعديات في الهيئات الرياضية، وتضم اللجنة ممثلين عن كل من: وزارة الكهرباء والماء، ووزارة الداخلية، وبلدية الكويت، والهيئة العامة للبيئة، بالإضافة إلى الهيئة العامة للرياضة.



من جانبه، أكد مدير إدارة المتابعة والتفتيش بقطاع الرياضة التنافسية بالهيئة العامة للرياضة ورئيس اللجنة خليفة الطراروة، أن اللجنة باشرت جولات التفتيش على نادي فروسية الفروانية، ورصدت مخازن مخالفة وتمت مخالفتهم بقطع التيار الكهربائي عنهم.



وأشار الطراروة إلى أن اللجنة ستواصل عملها لإزالة التعديات والمخالفات في جميع القسائم والمباني التي يتم استغلالها لغير الغرض المخصص لها، كما أكد أن أعمال اللجنة تحظى بدعم واهتمام من قبل مدير عام الهيئة العامة للرياضة، ونائب المدير العام لقطاع الرياضة التنافسية.



وشكر الطراروة جميع الجهات المشاركة في اللجنة على عملهم وتعاونهم بإزالة جميع المخالفات والتجاوزات التي يتم رصدها، لافتا إلى أن أي تقصير أو تجاوزات سيواجه بإجراءات قانونية صارمة.