أعلن نادي الزمالك عن اعتزال ظهيره المخضرم محمد عبدالشافي رسميا وانتهاء مشواره الطويل داخل المستطيل الأخضر، وكذا تنازله عن مستحقاته المالية لدى القلعة البيضاء عقب قرار اعتزاله. وتسببت لعنة الإصابات المتكررة في اتخاذه القرار بالاعتزال في وقت سابق من الموسم المنصرم، ولم يشارك عبدالشافي في أي مباراة هذا الموسم، فيما قررت إدارة الأبيض إقامة حفل تكريم للاعب تقديرا لتاريخه الطويل.



وكان عبدالشافي قد حقق مع الزمالك لقب الدوري المصري 3 مرات، وكأس مصر 4 مرات، وكل من السوبر المصري والأفريقي مرة واحدة، وخاض فترة احتراف مع الأهلي السعودي حقق فيها 4 بطولات.



الى ذلك، يلتقي الزمالك اليوم الجمعة في السادسة مساء مع فريق الاتحاد المنستيري التونسي على ملعب مدينة الملك فهد في أولى مبارياته ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الملك سلمان للأندية الأبطال.



من جانب اخر، ختم الأهلي موسمه في الدوري الممتاز بالتعادل من دون أهداف أمام المصري البورسعيدي، وصرح المدير الفني مارسيل كولر عقب اللقاء: «سعيد بانتهاء الدوري، ولكن الموسم لم ينته، لدينا منافسة قوية أمام الداخلية في كأس مصر الأحد المقبل، علينا الحفاظ على قوتنا وتركيزنا حتى النهاية».



وأضاف: «لم أتفاجأ بمستوى عناصر الشباب والناشئين لأن جميعهم يتبادلون التواجد في تدريبات الفريق الأول على مدار الموسم، وجميعهم عناصر مميزة لكن يحتاجون لبذل مجهود كبير لحجز مكان في الفريق الأول».



من ناحية أخرى، أتم مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي التعاقد مع علي ماهر لتولي مهام المدير الفني للفريق الأول بداية من لقاء ربع نهائي كأس مصر يوم 3 أغسطس المقبل ضد الفائز من لقاء الأهلي والداخلية.



وكان نادي فيوتشر قد أعلن في وقت سابق عن رحيل ماهر عن قيادة الفريق، وسبق أن تولى الإدارة الفنية للمصري من قبل موسمي 2019/ 2020 و2020/ 2021، وحصل مع الفريق على المركز الثالث في الدوري.



إلى ذلك، اقترب نادي بيراميدز من حسم التعاقد مع ثلاثي فريق فيوتشر محمود مرعي ومحمد رضا بوبو ومهند لاشين، ومن المتوقع أن يتم حسم الصفقة بشكل رسمي خلال الساعات المقبلة بعد الاتفاق على كافة التفاصيل المالية.