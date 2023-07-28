الدوحة - فريد عبدالباقي



حرص المدرب البرتغالي لمنتخب قطر الأول لكرة القدم كارلوس كيروش، على متابعة معسكرات الأندية القطرية المقامة حاليا في أوروبا استعدادا للموسم الجديد 2023-2024، لاسيما أن اللاعبين الدوليين انضموا إلى تدريبات فريقهم عقب انتهاء الراحة السلبية التي حصلوا عليها بعد انتهاء مشاركة العنابي في بطولة الكأس الذهبية التي أقيمت مؤخرا في الولايات المتحدة الأميركية.



وفي الوقت الذي أبدى كيروش ارتياحه لقرعة الدور الثاني من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، التي أقيمت أمس في كوالالمبور، حيث أوقعت القرعة العنابي في المجموعة الأولى رفقة منتخبنا الوطني، والهند، مع الفائز من مباراة (أفغانستان أو منغوليا).



ولن يخوض المنتخب القطري المرحلة الأولى من التصفيات المزدوجة التي ستقام يومي 12 و17 أكتوبر المقبل، على أن يبدأ «العنابي» حسب تصنيفه العالمي مشوار التصفيات من المرحلة الثانية التي تنطلق في نوفمبر المقبل وتستمر حتى يونيو 2024.



4 مباريات دولية مقبلة



وسيخوض «العنابي» خلال الفترة المقبلة 4 مباريات ودية رسمية حسب الفترة المخصصة من الاتحاد الدولي لكرة القدم للمباريات الودية الدولية «FIFA Day» للوقوف على مستوى اللاعبين قبل خوض المرحلة الثانية من التصفيات المزدوجة في نوفمبر المقبل، وهناك مواعيد لـ 4 مباريات ودية رسمية معتمدة ضمن «FIFA Day» وهي يوما 4 و12 سبتمبر، ويوما 9 و17 أكتوبر، وهي فرصة جيدة لكيروش في الاعتماد على نجومه الكبار الذين غابوا عن معسكر النمسا، والمباريات الودية وبطولة الكأس الذهبية.



وكان كيروش استبعد كلا من: حسن الهيدوس، وأكرم عفيف، وبوعلام خوخي، وسعد الشيب، وبيدرو ميغيل، وكريم بوضياف، وعبدالعزيز حاتم، وإسماعيل محمد.