توفيت المغنية الأيرلندية شينيد أوكونور التي اشتهرت في تسعينيات القرن الماضي قبل أن تبدأ مسارا انحداريا، عن عمر يناهز 56 عاما، وفق ما ذكرت وسائل إعلام أيرلندية.



وقالت الأسرة في بيان نشرته محطة آر تي إي العامة «ببالغ الحزن نعلن وفاة حبيبتنا شينيد»، مضيفة: «عائلتها وأصدقاؤها محطمون».



وقد طارت شهرة أوكونور عام 1990 بفضل أغنية «ناثينغ كومبيرز تو يو» التي كتبها برنس. كما عرفت شينيد أوكونور بإثارتها الجدل في محطات كثيرة من مسيرتها.



وقالت الفنانة، واسمها الحقيقي ماغدا ديفيت، إنها تعرضت لسوء المعاملة من والدتها خلال طفولتها.



وقد أعلنت أوكونور سنة 2018 اعتناقها الإسلام، موضحة أنها ستغير اسمها إلى «شهدة».



وعلق رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فاردكار عبر تويتر «أنا آسف جدا لسماع نبأ وفاة شينيد أوكونور»، مضيفا: «كانت موسيقاها محبوبة في جميع أنحاء العالم وموهبتها لا مثيل لها ولا تضاهى».