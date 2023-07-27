أعلنت وزارة الخارجية أن الكويت ممثلة في بعثتها الديبلوماسية في لاهاي قدمت يوم الثلاثاء الماضي مرافعتها الخطية بشأن الرأي الاستشاري عملا بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 247/77 الذي تبنته في 30 ديسمبر 2022 والقاضي بالطلب إلى محكمة العدل الدولية أن تصدر فتوى بشأن الآثار المترتبة على انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي المستمرة لحق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير.



ونوهت الوزارة في بيان لها الخميس أن مرافعة الكويت بينت أن الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية يحول دون الحق الأصيل للشعب الفلسطيني الشقيق في تقرير مصيره ويقوض الجهود الرامية لاستقلال دولة فلسطين وجميع أوجه الحياة للشعب الفلسطيني كما أشارت المرافعة إلى أن الكويت لطالما ترفض استخدام القوة أو التهديد بها بأي شكل من الأشكال في العلاقات الدولية وتؤكد على ضرورة احترام استقلال وسيادة الدول وضمان حماية المدنيين.