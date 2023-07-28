التهمت الحرائق مساحات واسعة في ثلاث محافظات سورية، تزامنا مع أزمة الحر الشديد التي تعاني منها البلاد والنصف الشمالي من الكرة الأرضية. فقد عملت فرق الإطفاء على إخماد الحرائق التي نشبت في غابات ريف اللاذقية الشمالي لليوم الثالث على التوالي أمس، مع متابعة عمليات تبريد المساحات المحروقة لمنع اندلاع النيران فيها مجددا.



وأوضح رئيس مركز حماية الغابات في ناحية قسطل معاف طارق الحطاب في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية السورية «سانا» أن فرق الإطفاء عملت على تطويق النيران التي انتقلت من زغارو إلى مواقع برج الحطب والملك وبيت حليبية، وأنها عمدت إلى فصل الأراضي الخضراء عن المحروقة لضمان عدم اتساع رقعة الحرائق.



ولفت الحطاب إلى أن رجال فرق الإطفاء سيطروا على الحرائق في مواقع عين الزرقاء ومقام الشيخ عبدالرزاق ومزرعة بيت سويحلي وسولاس وخربة سولاس والنهر الأسود الواقعة في الجهة الجنوبية والجنوبية الغربية من ريف اللاذقية الشمالي، مع الانتهاء بشكل كامل من عمليات التبريد في هذه المواقع.



من جهته، أكد مدير الدفاع المدني في اللاذقية العميد جلال داود لموقع «أثر» المحلي مقتل عنصر من الدفاع المدني وإصابة عنصرين آخرين، جراء تدهور صهريج أثناء توجهه للمشاركة في إخماد حريق جورة الماء.



كما أشار داود إلى إصابة ثلاثة عناصر من الدفاع المدني أمس الأول بحروق أثناء مشاركتهم بإخماد النيران، ناهيك عن إصابة عناصر بحالات اختناق يتم تلقيهم الإسعافات اللازمة على الفور داخل سيارات منظومة الإسعاف المرابطة على جبهات النار.



وبين داود أن عمليات إخماد الحرائق تواصلت أمس في كل من مشقيتا، جبل دير حنا، ربيعة، وتمت السيطرة على الحرائق بنسبة تجاوزت 70%، والوضع يسير بشكل جيد.



يذكر أن إطفاء محافظتي دمشق وحلب انضم في عمليات الإخماد التي بدأت أول أمس وما زالت مستمرة حتى اليوم ببعض البؤر.



وفي السياق، أكد قائد فوج إطفاء طرطوس العقيد سمير شما لـ«أثر» أنه تم إخماد الحريق الذي اندلع ظهر أمس في صافيتا، حيث قام الإطفاء بتبريد الحريق ومراقبته منعا لتجدد اشتعال النيران.



وشدد شما على أهمية دور المجتمع الأهلي من خلال المبادرة فورا إلى الابلاغ عند رؤية أي دخان، لأن التدخل السريع من قبل عناصر منظومة الإطفاء يؤدي إلى تطويق النيران وإخمادها بالسرعة المطلوبة لتقليل الأضرار قدر الإمكان.



كما عملت فرق الإطفاء في حماة على إخماد حريق اندلع في الأراضي الزراعية بمحيط بلدة عاشق عمر بريف مصياف غرب المحافظة.



وأوضح رئيس مركز حماية الغابات في مصياف م.أمجد حماد في تصريح ل«سانا» أن حريقا ضخما نشب داخل الأراضي الزراعية بمحيط بلدة عاشق عمر بريف مصياف، وتم إخماده من جهة الشمال لضمان عدم وصوله إلى منازل المواطنين.



ولفت حماد إلى أن صعوبة تضاريس المنطقة وارتفاع درجات الحرارة تسببت بامتداد النيران إلى عمق الوادي شرق البلدة.