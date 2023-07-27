صرح رئيس اتحاد الفنانين العرب ونقيب السينمائيين المصريين المخرج مسعد فودة بأن الاتحاد يتشرف بخدمة أي منتج عربي يرغب بإنتاج عمل فني في دولة عربية غير دولته، وتقديم الاستشارات الفنية والقانونية له، وفي حال تعرض المنتج لأي مشاكل تعيق أو تربك إنتاجه، سواء كان مع الفنانين أو الفنيين المشاركين في العمل من خلال مكاتبه ممثلة في أعضاء مجلس الإدارة ممثلي الدول في الاتحاد، وذلك دعماً للحراك الفني في العالم العربي.

وكما أفاد المخرج د. عمر الجاسر الأمين العام لاتحاد الفنانين العرب بأنه تعرضت شركة إنتاج خليجية تقوم بتصوير فيلم يخص دولتها في القاهرة إلى سفر فنانة خليجية قبل الانتهاء من تصوير بقية مشاهدها بشكل مفاجئ، ما أدى إلى تعطيل تصوير الفيلم، وبالتواصل مع الممثلة من قبل الشركة المنتجة وسؤالها عن عدم التزامها بالعقد المبرم بينهما والعودة لإكمال تصوير بقية مشاهدها رفضت العودة بحجة أنها مرتبطة بتصوير عمل فني في دولة خليجية، وأنها عادت بناء على طلب الشركة المنتجة لعملها الجديد.



وأكد الجاسر أنه بالتواصل مع الشركة الخليجية المنتجة لعمل الممثلة الجديد أفادت بأنها لم تطلب منها العودة وترك العمل في القاهرة، وقد أبدوا استعدادهم للتعاون والتنسيق لعودة الممثلة لإكمال مشاهدها إذا هي رغبت في ذلك، لكن الممثلة لم تتجاوب مع الشركة مما أدى إلى اتخاذ قرار من قبل الاتحاد بأنه يحق للشركة المنتجة استبدالها بممثلة أخرى وإعادة تصوير المشاهد السابقة من جديد وبالطبع هذا التصرف سيسبب خسائر مادية للشركة المنتجة لتوقف التصوير وإعادة التصوير من جديد، وعلى ضوء ذلك سوف تقوم الشركة المنتجة برفع قضية في دولتها

من خلال محاميها للجهات المختصة لمطالبة الممثلة بكل الخسائر التي ترتبت على تركها العمل بدون مبرر.

وأضاف الجاسر أن مثل هذه المشاكل تحدث لقلة خبرة بعض الفنانين في التعاقد مع الشركات وعدم التنسيق المبكر.