استعدادا للعام الجامعي الجديد، أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الكويت أن عمليات التسجيل والسحب والإضافة للفصل الدراسي الأول 2024/2023، والتي بدأت الأربعاء الماضي تستمر حتى السبت 23 سبتمبر المقبل.



وأوضحت عمادة القبول والتسجيل أن خلال هذه الخطة سيتمكن أكثر من 41 ألف طالب وطالبة من تسجيل مقرراتهم الدراسية، وستقوم العمادة بدراسة جميع المقررات المطروحة أثناء فترة التسجيل، وتوفير مقاعد إضافية لمجموعة كبيرة من المقررات لتلبية حاجة الطلبة الخريجين والمستمرين، وذلك من خلال طرح شعب جديدة، وعرض مقاعد إضافية.