تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الجمعة بعدما محت المخاوف المتعلقة بالطلب أثر البيانات الاقتصادية القوية.

وانخفض خام برنت 59 سنتا أو 0.7% إلى 83.65 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:27 بتوقيت غرينتش لكنه يتجه لتسجيل زيادة أسبوعية 5%. كما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 51 سنتا أو 0.6% إلى 79.58 دولار للبرميل ويتجه لتسجيل زيادة أسبوعية 5.2%.

وارتفعت أسعار النفط في الجلسة الماضية على خلفية نتائج أعمال قوية وبيانات اقتصادية أميركية جاءت أفضل من المتوقع، وفق رويترز.

وأعلنت وزارة التجارة الأميركية أمس الخميس نمو الناتج المحلي الإجمالي بواقع 2.4% في الربع الثاني، متجاوزا التوقعات بنمو عند 1.8%.

لكن الزيادات التي أعلنتها بنوك مركزية عالمية مؤخرا للفائدة بهدف تهدئة التضخم المتفاقم أثارت مخاوف حول الطلب على المدى الطويل.