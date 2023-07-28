ارتفع الدولار أمام سلة عملات رئيسية، يوم أمس الخميس، بعد أن دفعت بيانات اقتصادية أميركية أفضل من المتوقع المستثمرين لإعادة النظر في توقعهم بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) سيوقف رفع أسعار الفائدة.

ونما الاقتصاد الأميركي بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الثاني، في ظل دعم سوق العمل القوية لإنفاق المستهلكين، في حين عززت الشركات الاستثمار في المعدات، مما قد يحد من احتمالات الركود.

وأظهر تقرير لوزارة العمل الأميركية اليوم، أن الطلبات الجديدة للحصول على إعانات البطالة الحكومية انخفضت في الأسبوع المنتهي يوم 22 يوليو/تموز.

وأفاد البيان بأن عدد الطلبات المقدمة للمرة الأولى انخفض 7 آلاف إلى وتيرة معدلة في ضوء العوامل الموسمية عند 221 ألفا.

ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام ست من نظيراتها الرئيسية، 0.682% إلى 101.770، في حين انخفض اليورو 0.86% إلى 1.0988 دولار.

أما الين الياباني فتراجع 0.72% مقابل الدولار إلى 141.22 للدولار، في حين تراجع الجنيه الاسترليني أمام العملة الأميركية في أحدث تعاملات 0.81% إلى 1.2834 دولار.

وكان المركزي الأميركي رفع أمس الأربعاء أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية كما كان متوقعا، وهي المرة الحادية عشرة التي يرفع فيها البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة في آخر 12 اجتماعا له.

وبينما ترك رئيس المجلس جيروم باول الباب مفتوحا أمام زيادة أخرى في سبتمبر/أيلول، استبعد المتعاملون حدوث ذلك.