استقرت البيتكوين خلال تداولات الجمعة لتظل تتداول أعلى 29 ألف دولار، مع تقييم المستثمرين لقرارات البنوك المركزية الكبرى الصادرة هذا الأسبوع بشأن الفائدة.

واستقرت البيتكوين عند 29159.75 دولار، في تمام الساعة 011:48 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، وفقًا لبيانات "كوين باس".

كما استقرت ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية الإيثريوم عند 1861.64 دولار، وانخفضت الريبل 0.42% عند 70.9 سنت.

وفي كندا، تقترح هيئة الرقابة المالية الكندية إجراء تغييرات على نهج رأس المال والسيولة الخاص بها للأصول المشفرة، وستعمل تلك القواعد المقترحة على تبسيط نهج المؤسسات تجاه مخاطر العملات المشفرة.