أغلقت الأسهم الأميركية على انخفاض يوم الخميس بعد أن دفعت أنباء عن احتمال رفع بنك اليابان أسعار الفائدة عوائد سندات الخزانة الأميركية للارتفاع، ما أوقف أطول سلسلة مكاسب للمؤشر داو جونز منذ عام 1987.

ذكرت صحيفة نيكاي أن البنك المركزي الياباني سيحافظ على معدل عوائد السندات الحكومية لأجل عشر سنوات عند 0.5% لكنه يناقش السماح لأسعار الفائدة طويلة الأجل بالارتفاع فوق هذا المستوى بدرجة معينة. وأكدت رويترز أن المركزي الياباني قد يجري تعديلات طفيفة لإطالة أمد سياسة التحكم في منحنى العائد.

وأدى الحديث عن رفع أسعار الفائدة في اليابان إلى زيادة عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات أكثر من 4% وقلص جاذبية الأسهم.

ووفقا لبيانات أولية، أغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 منخفضا 28.93 نقطة، أي 0.63%، عند 4537.82 نقطة، بينما تراجع المؤشر ناسداك المجمع 76.42 نقطة، أي 0.54%، عند 14050.86 نقطة. وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 233.73 نقطة، أي 0.66% عند 35286.39 نقطة.