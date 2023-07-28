ارتفعت الأسهم الصينية بقوة في تعاملات الجمعة لتسجل أعلى مستوياتها منذ مايو، بعدما أعلنت وزارة الإسكان عن خطط لتسهيل شراء الأفراد للعقارات.

وتشمل التدابير المخطط تنفيذها: تخفيف قيود الشراء للراغبين في شراء منزل ثان، وتقليل الدفعات المقدمة المطلوب سدادها عند شراء المنزل الأول.

وتتشاور هيئة تنظيم الأوراق المالية في الصين مع شركات الوساطة بشأن الإجراءات الممكن اتخاذها لدعم الأسهم، وعقدت اجتماعًا هذا الأسبوع مع تلك الشركات، وذلك وفقًا لما ذكرته مصادر على دراية بالأمر لوكالة "بلومبرج"، في ظل تزايد المؤشرات على سعي بكين لاستعادة ثقة المستثمرين.

وقفز مؤشر "شنغهاي المركب" 1.84% عند 3275 نقطة، ليغلق عند أعلى مستوياته منذ الثاني والعشرين من مايو.

كما ارتفع كل من "شنتشن المركب" 1.23% عند 2052 نقطة، "سي إس آي 300" بنسبة 2.32% عند 3992 نقطة، ليسجل أفضل أداء أسبوعي منذ نوفمبر.

وتراجعت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها الصينية بنسبة طفيفة 0.11% عند 7.1594 يوان، في تمام الساعة 12:16 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.