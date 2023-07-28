سجل الين ارتفاعا اليوم الجمعة، مع تزايد التكهنات بأن بنك اليابان قد يعدل سياسته الخاصة بالتحكم في منحنى العائد في وقت لاحق من اليوم، فيما احتفظ الدولار بالمكاسب التي حققها الليلة الماضية بعد بيانات أفضل من المتوقع للاقتصاد الأميركي.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي بنك اليابان على أسعار الفائدة المنخفضة للغاية في وقت لاحق اليوم الجمعة، لكن المستثمرين يتطلعون إلى إمكانية إجراء تعديلات طفيفة في سياسة التحكم في العائد.

وذكرت صحيفة نيكاي أن البنك المركزي سيبقي على السقف الذي يفرضه عند 0.5% لعائد السندات الحكومية لأجل عشر سنوات، لكنه يناقش السماح بارتفاع فائدة السندات طويلة الأجل فوق هذا المستوى بدرجة معينة، وفق رويترز.

وزاد الين الياباني 0.55% إلى 138.72 للدولار قبل أن يتراجع ويتداول عند 139.37 اليوم الجمعة. وارتفعت العملة اليابانية بنحو 2% مقابل الدولار هذا الأسبوع.

وفيما يتعلق بالعملة الأوروبية الموحدة، لم يشهد اليورو تغيرا يذكر عند 1.09775 دولار اليوم الجمعة في التداولات الآسيوية.

في غضون ذلك أظهرت بيانات نمو الاقتصاد الأميركي بأسرع من المتوقع في الربع الثاني.

وارتفع مؤشر الدولار 0.059% أمام سلة من العملات إلى 101.74، بعد أن ارتفع 0.66% الليلة الماضية.