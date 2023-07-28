قالت الأكاديمية في جامعة أكسفورد ومديرة شركة الأبحاث والاستشارات "SHEER Research & Advisory" منال الشهابي، إن حجم الاستثمارات المطلوبة في الهيدروجين النظيف بحلول 2030 تقدر بنحو 680 مليار دولار.

وأضافت الشهابي في مقابلة مع "مستقبل الطاقة - العربية"، أن الهيدروجين مازال وقود المستقبل، وليس لدينا حجم الإنتاج الكافي الذي يتطلب ضخ المزيد من الاستثمارات.

وأوضحت أن فقاعة الهيدروجين اليوم ليست مماثلة للفقاعة السابقة، وأصبح هناك مقاربة أكثر واقعية لدور الهيدروجين النظيف في بعض التطبيقات.

وأشارت إلى أن تقنيات الهيدروجين النظيف لم تنضج بعد إلى المستوى الذي يجعل كلفتها تنافسية، ولكن مع التشريعات والدعم الحكومي في العديد من البلدان سيدعم الإنتاج مستقبلا.

وفيما يتعلق بالتحديات قالت الشهابي، إن ارتفاع كلفة التمويل واختناقات المعادن يجعل مستهدفات الهيدروجين الأخضر صعبة.

ونوهت بضرورة إيجاد تطبيقات جديدة لتحفيز إنتاج الهيدروجين الأخضر الأمير الذي يسهم في خفض تكلفته.

"استخدام الهيدروجين في السيارات غير منطقي إلا في النقل الثقيل"، بحسب الشهابي.