في عالم اليوم سريع التطور، أصبح من الواضح أن النماذج التعليمية التقليدية وحدها لم تعد كافية لتلبية متطلبات مجتمع عالمي ديناميكي يتميز بالتعقيد.

لذا يُعد دمج أدوات التعلّم الرقمي التفاعلي هو السبيل لإحداث ثورة في التعليم وتمكين المتعلمين من جميع الخلفيات.

نحن نعيش في وقت أصبح فيه وجود منظور شامل للأنظمة في العالم من حولنا أكثر أهمية من أي وقت مضى.

على سبيل المثال، يتطلب اتخاذ إجراءات فعّالة لمواجهة تحديات تغيّر المناخ وفقدان التنوع البيولوجي وأمن الطاقة وعدم المساواة فهمًا متعمقًا للأنماط والعلاقات والاعتماد المتبادل والمفاضلات بينها.

إن التعامل مع هذه المشاكل من هذا المنظور الشامل سيولد نوعًا من التحليل والفهم المتطورين المطلوبين، خاصة في عالم مثقل بشكل متزايد بالمعلومات، الحقيقية منها والزائفة.

ومن هذا المنطلق، تعاون المنتدى الاقتصادي العالمي مع كلية ترينيتي في دبلن لاستكشاف كيف يمكننا دمج التفكير النظمي (systems thinking) في جميع مراحل التعليم.

وكانت النتيجة تطوير ممارسات تعليمية مبتكرة وعملية بالإضافة إلى فهم المتطلبات المتغيرة للمتعلمين مع بداية أنظمة معلومات واتصالات أكثر ذكاءً.

الفصل الدراسي في المستقبل

- كانت الجهود السابقة لإصلاح التعليم تفاعلية إلى حد كبير – حيث كانت دائمًا تحاول اللحاق بالركب بدلاً من أن تكون جاهزة للمستقبل.

- وفي حقيقة الأمر تعمل الثورة الصناعية الرابعة على تسريع وتيرة التغيير فقط، مع تطور التقنيات الرقمية المترابطة، والقوى العاملة الموجهة نحو المهارات وأنظمة خلق القيمة المعقدة.

- تنشأ الحاجة إلى الإصلاح التعليمي عندما يفشل نظام قائم في تلبية المطالب المتغيرة للمجتمع والمتعلمين.

- ومع ذلك، تميل الإصلاحات في كثير من الأحيان إلى التركيز على الإصلاحات قصيرة الأجل بدلاً من حماية النظام في المستقبل.

- لإنشاء نظام تعليمي أكثر قابلية للتكيف ومرونة وابتكار، يجب أن يكون هناك تحول من الأساليب التقليدية الصارمة إلى مناهج أكثر ديناميكية واستجابة يمكن أن تفسر تعقيدات التعلم والتدريس في عالم سريع التغير.

- نحن نتصور فصلًا دراسيًا في المستقبل يحتوي على مجموعة متنوعة من الأدوات الرقمية التي يمكن أن تسهل نهج التفكير في الأنظمة.

- ولكن لغرض التجربة، تم نشر منصة الذكاء الاستراتيجي للمنتدى الاقتصادي العالمي في مجموعة متنوعة من المؤسسات التعليمية على مستوى العالم.

بعض الفوائد لتطوير منصة لتحليل ومعالجة التحديات العالمية في مجال التعليم

احتضان التغيير والتكيف مع المستقبل

أدى ظهور التقنيات الرقمية إلى تعطيل العديد من الصناعات، والتعليم ليس استثناءً.

نجد أنفسنا أمام منعطف حاسم حيث يجب أن ندرك الحاجة المُلحة لاحتضان التغيير وتسخير الإمكانات الهائلة لأدوات التعلم الرقمية.

لا تعزز هذه الأدوات الأساليب التربوية التقليدية فحسب، بل توفر أيضًا فرصًا لا مثيل لها للتعلم الشخصي والتعاون وإمكانية الوصول على نطاق عالمي.

إضفاء الطابع الشخصي على التعلم لتمكين الطلاب

واحدة من أهم مزايا أدوات التعلم الرقمية هي قدرتها على تخصيص تجربة التعلم للجميع.

من خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والخوارزميات التكيفية وتحليلات البيانات، يمكن لهذه الأدوات تخصيص المحتوى التعليمي لأنماط التعلم والقدرات والسرعة المتنوعة.

يمكّن هذا التخصيص الطلاب من تحمل مسؤولية رحلة التعلم الخاصة بهم، مما يعزز القدرة على الفهم والاحتفاظ بالمعرفة على المدى الطويل.

توسيع نطاق الوصول والتغلب على الحواجز

يجب أن يكون التعليم حقًا أساسيًا متاحًا للجميع، بغض النظر عن الموقع الجغرافي أو الوضع الاجتماعي والاقتصادي أو القدرات البدنية.

تعمل أدوات التعلم الرقمي مثل الذكاء الاستراتيجي على كسر حواجز الفصول الدراسية التقليدية، مما يتيح للطلاب في جميع أنحاء العالم الوصول إلى التعليم الجيد عن بُعد.

من خلال المنصات عبر الإنترنت والفصول الدراسية الافتراضية وموارد الوسائط المتعددة التفاعلية، يصبح التعليم بلا حدود، مما يوفر فرصًا متساوية للمتعلمين في كل من المراكز الحضرية والمجتمعات النائية.

تعزيز التعاون والتعلم مدى الحياة

تتجاوز أدوات التعلم الرقمي حدود الفصول الدراسية المادية، مما يعزز التعاون بين الطلاب والمعلمين والخبراء من خلفيات متنوعة.

تسهل المنتديات عبر الإنترنت ومؤتمرات الفيديو وبيئات التعلم التفاعلية المشاركة بين الأقران وحل المشكلات وتبادل الأفكار.

علاوة على ذلك، تشجع هذه الأدوات التعلم مدى الحياة من خلال توفير الوصول إلى مستودع واسع من المعرفة والموارد والخبرات التفاعلية، وتمكين الأفراد من التكيف والنمو باستمرار في عالم دائم التغير.

كيفية دمج التفكير النظمي في التعليم

في حين أن فوائد أدوات التعلم الرقمية لا يمكن إنكارها، يجب علينا أيضًا مواجهة التحديات المرتبطة بتنفيذها.

يُعد ضمان الجودة وخصوصية البيانات وضمان الوصول العادل من الاعتبارات الحاسمة التي تتطلب اهتمامًا مستمرًا.

لذا يُعد التعاون بين المؤسسات التعليمية وواضعي السياسات وقادة الصناعة أمرًا حيويًا لإنشاء أُطر قوية تحمي نزاهة وفاعلية أدوات التعلم الرقمية، مما يضمن تسخيرها بكامل إمكاناتها.

هل يمكن للذكاء الاصطناعي تحسين التعليم؟

يسلط التقرير الضوء على أهمية تسخير قوة التكنولوجيا ويشجع على استخدام أدوات التفكير في الأنظمة الرقمية، مثل تلك المتاحة من خلال الذكاء الاستراتيجي.

تجدر الإشارة إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في التعليم لديه القدرة على تعزيز تطوير مهارات التفكير النقدي والتحليل وحل المشكلات.

بناءً على دراسات الحالة والبحوث المقدمة في التقرير، نأمل أن ينظر المعلمون والمؤسسات التعليمية في هذه التوصيات:

- بناء قدرات المعلمين في أدوات التفكير النظمي والدروس المبتكرة ووضع المناهج من خلال ورش العمل والبرامج التدريبية وحلقات تبادل المعرفة.

- يمكن أن تركز جهود بناء القدرات هذه على مجالات مثل استخدام نماذج الذكاء الهجين التي تدمج الذكاء الاصطناعي مع الخبرة البشرية.

- تطوير الائتمان الجامعي أو الاعتمادات الصغيرة لتدريب المتعلمين الصغار والكبار على فهم واستخدام منهجيات وأدوات تفكير النظم لتطوير مهاراتهم ووظائفهم.

- بدء مجتمع من الممارسين وشبكات المعرفة بين المعلمين والمتعلمين على المستوى الإقليمي أو مستوى المدينة لتوسيع نطاق حالات الاستخدام الناجحة.

- تحويل التدريس والتدريب من منهجيات التعلم التي تقودها الحلول إلى منهجيات التعلم التي تقودها المشاكل لتشجيع التفكير النقدي من خلال التأكيد على الحاجة إلى تحديد المشاكل الأساسية قبل البحث عن حلول.

- ويؤدي هذا النهج إلى تحسين عملية صنع القرار، وتخصيص الموارد بشكل أكثر فاعلية، وزيادة الإبداع والابتكار.

- اعتماد نهج ديناميكي للتعلم من خلال إعادة هيكلة المناهج لدمج المشاريع أو المناقشات متعددة التخصصات، وتقديم دورات تؤكد على الروابط بين التخصصات بدلاً من الترويج للمواضيع التقليدية المنعزلة.

- التركيز بشكل أقل على الاختبار الموحد لقياس قدرات الطلاب وبدلاً من ذلك تطوير التقييمات العملية التي تقيس قدرة الطلاب على تطبيق معارفهم ومهاراتهم في مواقف العالم الحقيقي من خلال منهجيات التفكير في الأنظمة.

من خلال تنفيذ الاستراتيجيات والتوصيات الواردة في هذا التقرير، يمكن أن يكون للإصلاح التعليمي تأثير عميق ومؤثر على الجيل القادم من المواطنين العالميين.