أجرى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد اتصالا هاتفيا وبعث ببرقية تعزية الى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في وفاة سمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان في ما يلي نصها:

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تلقينا نبأ وفاة المغفور له بإذن الله تعالى سمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان رحمه الله ممثل حاكم أبوظبي.

وإذ آلمنا هذا المصاب، فإننا نبعث لسموكم بأحر التعازي القلبية سائلين الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهمكم والأسرة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.

(إنا لله وإنا إليه راجعون).