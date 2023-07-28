بشرى شعبان

تنفيذا لمشروع تكويت الوظائف القيادية والإشرافية بالجمعيات التعاونية، وبعد إطلاق عمل منصة فخرنا «لتسجيل الفرص الوظيفية الشاغرة في التعاونيات الأسبوع الماضي، تم الإعلان عن 7 وظائف إشرافية في خمس جمعيات تعاونية عبر منصة «فخرنا».

وتم تحديد الشهادات العلمية والخبرات المطلوبة للوظائف وهي:

مؤهل جامعي في مجال التخصصات الإدارية أو المالية أو القانونية أو التجارية أو التسويقية، وبخبرة لا تقل عن 15 سنة في مجال التخصص للمدراء العامين.

مؤهل جامعي مع خبرة لا تقل عن 10 سنوات في مجال التخصص، على أن يتناسب المؤهل مع مهام وتخصص وطبيعة عمل الوظيفة لنواب المدراء.

ومؤهل دراسي لا يقل عن دبلوم يتناسب المؤهل مع مهام التخصص، وخبرة لا تقل عن 5 سنوات لرؤساء الأقسام في مجال التخصص.

كما يشترط أن تتوافر الشروط التالية:

أن يكون كويتي الجنسية.

أن يكون حسن السمعة محمود السيرة والسلوك.

وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة العامة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

ألا يكون متقاعدا لأي سبب كان.

أن يجتاز بنجاح اختبارات القبول والمقابلة الشخصية وفقا لآلية التعيين المحددة.

أن يقدم استقالته من جهة عمله إذا تم قبوله نهائيا.

أن يكون حاصلا على الشهادة العلمية المناسبة من إحدى الجامعات الحكومية أو الخاصة داخل الكويت أو خارجها أو المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي.