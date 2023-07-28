كشفت مجموعة الشحن والنقل الروسية العملاقة «فيسكو»، عن إطلاق خط شحن مباشر بين روسيا ومصر.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة «فيسكو» أندريه سيفيريلوف في تصريح خاص لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية على هامش فعاليات القمة الروسية - الأفريقية في مدينة سانت بطرسبورغ، «نعلن افتتاح خدمة الحاويات التجارية البحرية المباشرة ما بين ميناء دمياط المصري وميناء نوفوروسيسك الروسي»، واصفا في الوقت نفسه الخط الملاحي بين مصر وروسيا بـ «الكبير».

وشدد سيفيريلوف على أن مصر ستصبح بحكم موقعها الاستراتيجي مركزا للشحنات من وإلى روسيا، قائلا إنه «مما لا شك فيه أن موقع مصر نفسه ومواقع موانئها يتيح لنا تشغيل البضائع والخطوط الملاحية بسهولة، لاسيما في شمال أفريقيا وإيصال الشحنات الضرورية إلى وسط أفريقيا».

وأشار إلى اهتمام «فيسكو» بإطلاق مسارات شحن جديدة إلى الدول الأفريقية، بما في ذلك شمال أفريقيا: الجزائر والمغرب وتونس، موضحا أن «فيسكو» تعد من أكبر شركات النقل في روسيا ولديها أكبر أسطول بحري في البلاد وستصبح جسرا بين الاقتصادين الروسي والأفريقي، بما في ذلك دول المغرب العربي وشمال أفريقيا ككل.