4 أيام وجهود إطفاء الحرائق في ريف اللاذقية الشمالي لم تنجح في إخمادها، وسط حالة من الاستنفار للكوادر المنتشرة بالموقع، في محاولة للسيطرة وتطويق النيران التي اندلعت في العديد من غابات وأراضي المنطقة، حيث شاركت فرق الدفاع المدني ومديرية الزراعة وأفواج الإطفاء من عدة محافظات، تؤازرها وحدات الجيش العربي السوري والطيران المروحي.

وفيما تستمر جهود إطفاء الحرائق في اللاذقية، أفاد موقع «أثر» باندلاع حريق ضخم في عين دابش والمتراس بريف طرطوس، وفرق الإطفاء تعمل على إخماد النيران.

وفي إطار المتابعة الميدانية تفقد وزيرا الإدارة المحلية والبيئة م.حسين مخلوف والزراعة والإصلاح الزراعي م.محمد حسان قطنا عمليات الإطفاء في موقعي التفاحية وبيت عوان التابعة لناحية ربيعة في ريف اللاذقية الشمالي.

وأكد مدير الزراعة في اللاذقية باسم دوبا، بحسب ما نقل عنه موقع جريدة «الوطن»، أن كل الجهات تعمل دون توقف للسيطرة على النيران في مواقع الحرائق بريف المحافظة، لافتا إلى دعم الفرق الموجودة من المحافظات الأخرى اليوم.

وبين دوبا أنه تم وصول 14 إطفائية وصهريج تغذية من عدة جهات، أبرزها، مديرية زراعة حلب، مؤسسة المياه ومديرية الموارد المائية بحماة، حراج الغاب والخدمات الفنية بحمص واللاذقية ومحافظة دمشق، ومن المدينة الصناعية بالشيخ نجار، إضافة للدفاع المدني في اللاذقية.

وأشار مدير الزراعة إلى أن جميع الآليات دخلت إلى جبهة العمل وفق حاجة كل موقع من المواقع المشتعلة.

وخلال لقائهم عدد من رؤساء الوحدات الإدارية من المنطقة في مركز كوم الحطيب بقرية بيت حليبية، أكد مخلوف أنه يوميا يتم تسجيل نحو ٥٠ حريقا يتم إخمادها بسرعة بجهود المجتمع المحلي وفرق الإطفاء.