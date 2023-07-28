بعث النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد ببرقية تعزية إلى وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية الشقيقة الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف آل سعود بضحايا سقوط طائرة مقاتلة أثناء قيامها بمهمة تدريبية في خميس مشيط.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان صحافي اليوم الجمعة، إن الشيخ طلال الخالد أعرب في برقيته عن خالص التعازي باستشهاد طاقم الطائرة، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته ورضوانه ويسكنهم فسيح جناته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يديم على المملكة نعمة الأمن والاستقرار تحت ظل قيادتها الحكيمة والرشيدة.