قال قائد قوات الدعم السريع بالسودان محمد حمدان دقلو «حميدتي»، في ظهور علني أمام مقاتليه، إنه «يمكن التوصل إلى اتفاق سلام عاجل خلال 72 ساعة شريطة تغيير قيادة الجيش».

ونشرت قوات الدعم السريع بالسودان عبر صفحتها على موقع «فيسبوك» مقطع ڤيديو، يظهر فيه حميدتي وهو «يخاطب جماهير الشعب السوداني العظيم، من ميدان المعركة متوسطا جنوده»، على حد قولها.

واعتبر حميدتي «قيادة الجيش تعمل بتعليمات من قادة النظام السابق في السودان».

وقال قائد الدعم السريع: «نعتذر للشعب السوداني بسبب تداعيات الحرب.. لسنا دعاة فتنة أو حرب ونريد السلام شرط تسليم البرهان وقيادات الجيش لأنفسهم» في إشارة إلى قائد الجيش عبدالفتاح البرهان.

وأضاف: «نحن أبرياء من المتفلتين واللصوص».

في غضون ذلك، تشير حصيلة أعدتها وكالة «رويترز» للأنباء إلى أعداد القتلى التي سجلها نشطاء محليون وجماعات من المتطوعين إلى أن عدد القتلى المدنيين في ولاية الخرطوم قد يكون أكثر من مثلي العدد الرسمي، ما يسلط الضوء على التأثير المدمر للحرب الدائرة منذ أكثر من 100 يوم على الشعب السوداني.

وقدر تقرير لوزارة الصحة السودانية تم توزيعه على وكالات الإغاثة عدد القتلى في ولاية الخرطوم عند 234 حتى الخامس من يوليو الجاري. ويذكر التقرير أن البيانات جمعت فقط من المستشفيات المدنية.

لكن في أنحاء ولاية الخرطوم، التي تضم العاصمة ومدينتي أم درمان وبحري، سجل النشطاء ومجموعات المتطوعين 580 قتيلا على الأقل في صفوف المدنيين حتى 26 الجاري نتيجة الغارات الجوية والقصف المدفعي وإطلاق النار.

ويشير التفاوت في الأرقام بولاية الخرطوم إلى أن العدد الرسمي للوفيات على مستوى البلاد، والذي تقدره وزارة الصحة عند 1136 حتى الخامس من يوليو، قد يكون أيضا أقل من العدد الحقيقي.

وقال مسؤول بوزارة الصحة السودانية لـ «رويترز» إن الرقم الرسمي «قمة جبل الجليد». وعزا ذلك إلى مقتل كثير من المدنيين في أحيائهم أو في منازلهم، وليس في المستشفيات، وبالتالي لم تسجل وفاتهم.

ويقول السكان إن الغارات الجوية والقصف المستمر أصاب أطفالهم بصدمات نفسية وألحق أضرارا بمنازلهم. ولا يتوقع السكان انتهاء القتال قريبا، ويقولون إن المعركة بين الجيش وقوات الدعم السريع وصلت إلى طريق مسدود على ما يبدو. وأخفقت محاولات للوساطة من قوى إقليمية ودولية في إيجاد مخرج من الصراع الذي يزداد تعقيدا.

وقال أب لطفلين يبلغ من العمر 40 عاما من شمبات «لا يمكنك الفوز بمعركة بهذه الطريقة إلا إذا كنت تريد تدمير المنطقة بأكملها».