اعتمد رسميا إضافة 4 فئات جديدة لقانون التأمين الصحي على المتقاعدين " عافية " على أن يتم تنفيذ استفادة هذه الفئات فعليا من تعديل رقم 71 لسنة 2014 اعتبارا من 29 أكتوبر المقبل.

والفئات الجديدة هي : المواطنون المتقاعدون المسجلون في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ، والمرأة الكويتية المتزوجة الخاضعة لقانون المساعدات العامة ، والأرملة الكويتية الخاضعة لقانون المساعدات العامة ، أو الأرملة الكويتية التي تتلقي نصيبها من زوجها المتوفى وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية وبلغت 50 عاما، و المطلقة الكويتية الخاضعة لقانون المساعدات العامة ولا يقل عمرها عن 50 عاما ويجوز إضافة شرائح أخرى بقرار يصدره الوزير.



وقد صدر التعديل على القانون رقم 71 لسنة 2014 في 24 يوليو الجاري على أن يعمل به بعد مرور 3 أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .