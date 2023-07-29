صدر مرسوم تحت رقم 132 لسنة 2023 بترقيات قضائية نص على "يرقى كل من التالية أسماؤهم إلى الدرجة المبينة قرين اسم كل منهم وهي درجة رئيس نيابة" أ " بنيابة التمييز وتنفذ بأثر رجعي اعتبارا من 27 ديسمبر 2022 ".

وشملت الأسماء كلا من محمد نصر سويدان ، أحمد إبراهيم أحمد النجار ، محمد سعد أبو الفتوح شلبي ، محمد عبد الحميد العدروسي ، هيثم محمد عبد المجيد سليمان ، ياسر الفاروق الهوبي.



ونص المرسوم على ترقية كل من عمرو أبو مسلم عطيه شلبي وأحمد علي أحمد خطاب لدرجة رئيس نيابة " ب" بنيابة التمييز.



و صدر مرسوم رقم 131 لسنة 2023 بترقيات قضائية لدرجة " قاض من الدرجة الثانية " تنفذ بأثر رجعي اعتبارا من 1/1 2022 وتضمن "يرقى كل من يوسف داود عبد الله السلمان ، وفهد ناجي إبراهيم الابراهيم ، وعبد العزيز عبد الرضا يعقوب كراشي ، وعبدالله صالح عبدالله الحمادي".