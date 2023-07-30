أصبح من المعروف أن موظفي الموارد البشرية غالبا ما يقضون القليل من الوقت في قراءة السيرة الذاتية لتحديد ما إذا كان المرشح سيمضي قدمًا في عملية التوظيف أم لا.

ويقول نولان تشيرش، الذي عمل في مجال توظيف المواهب في شركات مثل "غوغل" و"دور داش" وهو حاليًا الرئيس التنفيذي لـ"Continuum" المتخصصة بسوق المواهب، "نصيحتي هي تحسين السيرة الذاتية لتصبح قابلة للقراءة ضمن مدة لا تتجاوز 10 ثوانٍ".

حتى ضمن تلك الفترة التي تبلغ مدتها 10 ثوانٍ، هناك عناصر يمكنك تضمينها والتي ستجعلك بارزًا، مثل نقاط القوة لديك واللغة لتعكس ما هو مطلوب في الوصف الوظيفي.

فيما يلي ثلاث عوامل، بحال كانت موجودة في السيرة الذاتية فأنت مرشح جيد، بحسب تشيرش.

الخبرة في شركات مماثلة لتلك التي تتقدم إليها

بالطبع، تلعب خبرة العمل السابقة دورًا مهما قد تؤثر على قرار موظف الموارد لتحديد ما إذا كنت مناسبًا للوظيفة أم لا.

بالنسبة إلى تشيرش، هذا يعني "العمل مع شركات مماثلة (لشركتك) أو التي يُعرف عنها أنها تنتج مواهب رائعة."

"إذا كنت تتقدم للعمل في شركة إعلانات وعملت في شركات إعلانية أخرى، فقم بتضمين ذلك في سيرتك الذاتية. إذا كنت قد عملت في شركة مشهورة عالميًا ينبهر بها الأشخاص من حولك باستمرار، فقم بتضمين ذلك في سيرتك".

توضيح إنجازاتك

عنصر أساسي آخر لإقناع موظف الموارد البشرية هو تضمين أرقام وتفاصيل قد توضح إنجازاتك في الوظيفة.

يقول تشيرش، بحسب "CNBC الأميركية": "إذا كنت مندوب مبيعات، فأنا أريد أن أرى النسبة المئوية التي تحققها في كل ربع من السنة". "وإذا لم تكن مندوب مبيعات، فهل يمكنك توضيح كيف ستستطيع زيادة الإيرادات؟"

في التسويق، على سبيل المثال، هل يمكنك إعطاء أمثلة محددة عن كيفية مساعدتك في زيادة عدد المتابعين لشركة ما على وسائل التواصل الاجتماعي؟ إذا كنت تدير فريقًا من المصممين، فهل يمكنك تحديد عدد المشاريع التي قدتها بنجاح؟

يقول: "حتى لو كنت تعمل في مجال الهندسة وكنت قادرًا على توضيح كيفية مساعدة العملاء، فهذا أمر إيجابي للغاية."

وضح اهتماماتك

أخيرًا، يحب تشيرش أن يرى اهتمامات الناس.

"أنا أحب الرياضيين السابقين. أنا أحب الناس الذين يمارسون سباقات. أحب الأشخاص الذين لديهم شغف في الحياة بأي شيء"، كما يقول بحسب "CNBC الأميركية".

ويوصي بتضمين قسم قصير في أسفل السيرة الذاتية يسمى "الاهتمامات" أو "الاهتمامات خارج العمل" مع سطر واحد يسرد ثلاثة إلى خمسة أشياء في الحياة تثير شغفك.

يمكن أن يكون هذا من صناعة الفخار أو كتابة روايات، الهدف هو إظهار ما يجعلك إنسانًا جيدًا يتمتع بشغف في الحياة.