اختتام فعاليات التمرين الكويتي ـ الأردني «رماح الحق/14»

استمر أسبوعين بهدف ترسيخ وتنمية قدرات مكافحة الإرهاب وتبادل الخبرات

اختتمت فعاليات التمرين المشترك في مكافحة الإرهاب (رماح الحق/14)، المنعقد بالمملكة الاردنية الهاشمية الشقيقة، والذي نفذته وحدات تابعة للواء المغاوير/25 الكويتي، ووحدات مجموعة الملك عبدالله الثاني التابعة للقوات الخاصة الملكية الأردنية.



وقالت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي إن التمرين، الذي عقد بحضور آمر لواء المغاوير العميد الركن ناصر العتيبي ومساعد الملحق العسكري الكويتي في عمان، وقائد مجموعة الملك عبدالله الثاني القوات الخاصة الملكية العقيد الركن هشام الحنيطي، وعدد من ضباط القوات المسلحة من الجانبين، واستمر لمدة أسبوعين، يهدف إلى ترسيخ وتنمية قدرات مكافحة الإرهاب وتبادل الخبرات بين المشاركين في الفعاليات التي تم التدرب عليها والذي يأتي امتدادا لسلسلة من التمارين المشتركة بين البلدين الشقيقين.