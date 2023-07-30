قام ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق لسموه بتقديم واجب العزاء إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وإلى أصحاب السمو شيوخ عائلة آل نهيان الكرام في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان.



وكان ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق لسموه قد توجه في وقت سابق إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لتقديم واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان.



هذا، ورافق سموه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد وكبار المسؤولين في الدولة وديوان رئيس مجلس الوزراء.