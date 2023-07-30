بعث النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد ببرقية تعزية إلى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بوفاة ممثل حاكم أبوظبي الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان.



وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان صحافي إن الشيخ طلال الخالد عبر في برقيته عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة الشيخ سعيد بن زايد، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته وأن «يلهم سموكم والشعب الإماراتي الشقيق جميل الصبر وحسن العزاء».



وذكر البيان أن الشيخ طلال الخالد قد أجرى اتصالا هاتفيا وبعث ببرقية تعزية إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في دولة الإمارات الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان سائلا المولى عز وجل أن «يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهمكم والأسرة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء».



من جهة أخرى، بعث النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد ببرقية تعزية إلى وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية الشقيقة الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف آل سعود بضحايا سقوط طائرة مقاتلة أثناء قيامها بمهمة تدريبية في خميس مشيط.



وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان صحافي إن الشيخ طلال الخالد قد أعرب في برقيته عن خالص التعازي باستشهاد طاقم الطائرة، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته ورضوانه ويسكنهم فسيح جناته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان وأن يديم على المملكة نعمة الأمن والاستقرار تحت ظل قيادتها الحكيمة والرشيدة.