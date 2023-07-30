صدر مرسوم بتعديل بعض أحكام المرسوم 266 لسنة 2006 بإنشاء الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات. وجاء في المرسوم:



مادة أولى: يستبدل بنص المادتين 3 و6 من المرسوم رقم 266 لسنة 2006 المشار اليه والمعدل بالمرسوم رقم 67 لسنة 2014 النص الآتي:



مادة 3: يكون للجهاز مجلس إدارة برئاسة وزير الدولة لشؤون الاتصالات وعضوية كل من:



1 - الأمين العام لمجلس الوزراء.



2 - رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات.



3 - مدير عام الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات.



4 - مدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية.



5 - الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.



6 - وكيل ديوان الخدمة المدنية.



7 - وكيل وزارة المالية.



8 - وكيل وزارة الداخلية.



9 - رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني.



10 - مستشار من إدارة الفتوى والتشريع يختاره وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.



11 - اثنان من القطاع الخاص من ذوي الخبرة والكفاءة في مجال تكنولوجيا المعلومات يصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بناء على ترشيح وزير الدولة لشؤون الاتصالات.



مادة 6: يكون للجهاز اعتمادات مالية خاصة به تدرج ضمن ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية، وذلك بالتنسيق بين الوزير المختص ووزير المالية.



وتتخذ الإجراءات اللازمة بنقل المبالغ المخصصة للجهاز بميزانية السنة المالية 2024/2023 الى ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية.



مادة ثانية: يلغى كل نص يخالف أحكام هذا المرسوم.