منصور السلطان



أحال رجال أمن المطار مواطنا في العقد الرابع إلى مخفر جليب الشيوخ بعد ضبطه وهو يتجول في صالة المطار وهو بحالة سكر ويُزعج مرتادي المطار. ووفق مصدر، فإن رجال أمن المطار وخلال متابعة حركة مرتادي المطار بواسطة كاميرات المراقبة اشتبهوا في شخص يتجول بصالة المطار وهو بحالة غير طبيعية، وبعد مرور ثوان من مشاهدة الشخص وردت عدة بلاغات من مسافرين يفيدون بتعرضهم لمضايقات من قبل شخص يتجول في صالة المطار وهو بحالة غير طبيعية، وعليه توجه رجال الأمن الى صالة المطار وألقوا القبض على المشتبه به، حيث تبين أنه بحالة سكر شديدة.