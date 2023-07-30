أعلنت «كيدزانيا» الكويت، بالتعاون مع الرعاة: الجامعة الأمريكية في الكويت، وكايتس Kites وكرياليتي Creality عن عقد سلسلة ندوات مبتكرة حول تصميم مركبات الرافعات التي تهدف إلى تقديم تجربة تعليمية مثيرة للأطفال وأولياء الأمور على حد سواء، مبينة ان الشراكة جمعت بين خبرات وموارد كل تلك المؤسسات الرائدة، بما نتج من رحلة واعدة في عالم الهندسة والإبداع.



وقدم مهندسون من «كايتس» و«كرياليتي»، سلسلة من الندوات الهادفة، في مقر كيدزانيا الكويت حيث غطت هذه الندوات مبادئ تصميم مركبات الرافعات، حيث تم تصميم هذه الندوات لتناسب الفئات العمرية المختلفة، بما يضمن إمكانية مشاركة الأطفال مع أولياء الأمور للتعلم معا.



وبعد كل ندوة، حظي المشاركون بفرصة لوضع ما تعلموه نظريا موضع التنفيذ العملي، من خلال المشاركة في ورش عمل يدوية وبالاستفادة من خبرة كايتس Kites، وتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد المتقدمة من كرياليتي Creality، شهد الأطفال وأولياء الأمور تصميمات الرافعات التي انتجوها بأنفسهم وهي تنبض بالحياة بتفاصيل مذهلة.



ولم يتم استبعاد الوالدين من هذا الحدث المثير بل شجعنا مشاركة الوالدين مع الأطفال، بهدف تقوية الروابط الأسرية بينهم عبر دمجهم معا في نفس عملية التعلم التفاعلي بالإضافة إلى ذلك، عرض قسم الهندسة في الجامعة الأمريكية في الكويت، فيلما جميلا ألهم الآباء والأطفال على حد سواء لاستكشاف عالم الهندسة بشكل أوسع.



واحتفالا باختتام سلسلة الندوات، استضافت «كيدزانيا» الكويت معرضا ضم تصاميم مركبات الرافعات التي ابتكرها المشاركون الصغار وكان هذا الحدث مفتوحا لجميع فئات المجتمع، مما وفر فرصة للجميع لتقدير براعة وإبداع هذه العقول الواعدة.



وحصد هذا المفهوم العديد من الجوائز ومعترف به عالميا، لمزجه الفريد بين الترفيه والتعليم للأطفال. لكن قصة النجاح لا تنتهي هنا، فبفضل شركائنا الذين يزيد عددهم على 63 والذين بدأ العديد منهم مع كيدزانيا الكويت منذ إنشائها، أصبح بإمكان الأطفال الآن ان يتعايشوا مع تجربة الحياة في العالم الحقيقي، ويتعلموا كيف يصبحون مواطنين أفضل، عبر محاكاة ولعب أدوار من الحياة الواقعية، وعبر ممارسة وظائف واقعية مختلفة، وفهم ما يدور من أعمال داخل المدينة وكذلك فهم مسألة إدارة الأموال.