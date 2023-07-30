استنفر 11 مركزا تابعا لقوة الإطفاء العام في عطلة نهاية الأسبوع مع 4 بلاغات منها حريقان وحادث تسرب غاز وسقوط عامل رقابة في بيت المصعد لمنزل قيد الإنشاء.



وكان بلاغ ورد إلى عمليات الداخلية صباح امس الاول عن سقوط عامل في منزل قيد الإنشاء بمنطقة جنوب عبدالله المبارك، فتوجه رجال الإطفاء، وتبين ان الحادث تسبب في وفاة العامل، كما تعامل رجال قوة الإطفاء مع بلاغ عن تسرب غاز تبريد في سرداب جمعية تعاونية، وتم التعامل مع البلاغ من خلال عمل تهوية للسرداب. أما ثالث البلاغات، فكان عبارة عن حريق اندلع في 3 محلات للصباغة وأعمال الحدادة في الشويخ، فيما تمثل البلاغ الرابع في حريق أشجار داخل مزرعة في الجهراء، وتم التعامل مع البلاغات الثلاثة الأخيرة دون إصابات.