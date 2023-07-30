سعود عبدالعزيز



كشفت الإحصائية الصادرة عن الإدارة العامة للمرور في الفترة من 22 حتى 28 الجاري، عن تحرير 24508 مخالفات بنسبة أقل بنحو 50% من المخالفات مطلع يوليو الجاري.



وبحسب الإحصائية التي حصلت عليها «الأنباء»، فإن رجال المرور ضبطوا في الفترة المذكورة 27 حدثا بدون رخصة سوق وتمت احالتهم إلى نيابة الأحداث، كما أحالوا إلى كراج حجز المركبات 103 مركبات، و25 دراجة نارية على خلفية مخالفات جسيمة، وضبطوا 10 وافدين مخالفين لقانون الإقامة و3 متغيبين.



يشار إلى أن عدد المخالفات المسجلة في الفترة من 8 حتى 14 الجاري تجاوزت 53 ألف مخالفة متنوعة.