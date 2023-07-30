نجح مهرجان «لولو بفخر جنوب أفريقيا 2023» الذي أقامته سلسلة متاجر لولو هايبرماركت في عرض وتسويق المنتجات الجنوب أفريقية، حيث استقطب آلاف الزوار إلى كل متاجر الهايبرماركت في الكويت.



وافتتح الفعالية التي تستمر من 27 يوليو حتى 1 أغسطس، سفير جنوب افريقيا مناليسي جينج، بالإضافة إلى كبار إدارة لولو هايبرماركت في فرع القرين يوم 27 يوليو وقدم مهرجان المنتجات الجنوب أفريقية خصومات مذهلة وعروضا خاصة على جميع المنتجات الجنوب أفريقية.



وأضاف إثارة للمهرجان الذي يستمر 6 أيام تقديم عروض خاصة لفرق الموسيقى الجنوبية الأفريقية، ورقصات تقليدية لفنانين من جنوب أفريقيا، بالإضافة إلى عروض كبيرة للأطعمة والسلع الجنوب أفريقية، بالإضافة إلى الزخارف الملونة لأعلام جنوب أفريقيا وأسلاك الزينة، عرضت كل متاجر الهايبرماركت قواطع ضخمة وصورا لأماكن ومعالم بارزة للأمة المتعددة الثقافات.



وكان من بين أبرز ملامح الاحتفال أكشاك أطعمة الشوارع الجنوب أفريقية وعينات مجانية للأطعمة الخاصة بجنوب أفريقيا، وتضمن المهرجان عروضا للأعمال الفنية والمنتجات الرئيسية الجنوب أفريقية من بينها «بلو ديموندز» و«هارتلاند» و«بوكومو» و«بيكرز» و«ويلينغتونز» و«سيريس» و«ذا هارفيست تيبل» و«روبنسونز».



وفتح نجاح الفعالية الباب لاحتفالات أكثر إثارة في الأعوام القادمة وكانت فرصة للعملاء لتجربة الثقافة الحية في جنوب أفريقيا وتذوق بعض الأطعمة اللذيذة التي تقدمها المنطقة.