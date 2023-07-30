وجه النائب شعيب شعبان سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير المالية بالوكالة د. سعد البراك، بشأن شركة الخطوط الجوية الكويتية،



ونص السؤال على ما يلي:



فيما يخص شركة الخطوط الجوية الكويتية، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - تواريخ المهام الرسمية والوجهات، ومدة كل مهمة للرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الكويتية وذلك من تاريخ تعيينه، وهل يوجد هناك من ينوب عنه في أعماله خلال فترة تلك المهام؟



2 - صورة ضوئية من العقد المبرم بين شركة الخطوط الجوية الكويتية وشركة سكايتراكس.



3 - أنذرت الإدارة العامة للطيران المدني شركة الخطوط الجوية الكويتية بوجود نقص موظفين من ميكانيكيين ومهندسين صيانة طائرات، يرجى تزويدي بإجراءات شركة الخطوط الجوية الكويتية لتفادي هذا النقص.



4 - هل جرى توقيع عقود مع شركات خاصة محلية لإسناد قطاعات تابعة لشركة الخطوط الجوية الكويتية لتلك الشركات الخاصة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من تلك العقود، وأسباب إسناد تلك القطاعات لشركات خاصة.



5 - هل اعتمد الهيكل التنظيمي الذي أعلنته الإدارة العامة للطيران المدني؟ إذا كانت الإجابة بالنفي، فيرجى تزويدي بالأسباب.



6 - هل خفضتم أسعار تكلفة الصيانة لشركات الطيران في ظل التضخم العالمي الذي تعاني منه دول العالم؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فيرجى تزويدي بالأسباب.



7 - هل خفضت مديونية لصالح شركة الخطوط الجوية الكويتية ضد أحد خطوط الطيران لأكثر من نصف مبلغ المديونية؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فيرجى تزويدي بالأسباب مدعمة بالمستندات.