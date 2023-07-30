طارق عرابي



أصدر وزير التجارة والصناعة محمد العيبان قرارات وزارية تتعلق بإضافة أنشطة تجارية جديدة إلى قائمة الانشطة التجارية المعمول بها في الدليل الموحد لتصنيف الانشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.



ففي القرار الذي حمل رقم 105 لسنة 2023، تمت إضافة نشاط البيئة الرقابية التجريبية لدى بنك الكويت المركزي تحت الرمز الدولي (641939)، وذلك تحت قطاع الأنشطة المالية وأنشطة التأمين والخدمات المتصلة بها.



أما القرار رقم 106 لسنة 2023، فقد نص على إضافة نشاط البيع بالجملة لزيوت السيارات تحت الرمز الدولي (453014) لقطاع أنشطة التجارة العامة والخدمات المتصلة بها، فيما نص القرار الوزاري رقم 107 لسنة 2023 على إضافة نشاطي البيع بالجملة لمستلزمات تنجيد الأثاث والمفروشات والستائر تحت الرمز الدولي (464124)، والبيع بالتجزئة لمستلزمات تنجيد الأثاث والمفروشات والستائر تحت الرمز (475121) لقطاع أنشطة التجارة العامة والخدمات المتصلة بها.