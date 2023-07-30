ارتفعت أسعار النفط في ختام التعاملات جلسة الجمعة الماضية وسجلت مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي وسط تفاؤل بين المستثمرين باستمرار ارتفاع الأسعار بفضل تعافي الطلب وتخفيضات الإمدادات.



وزادت الشهية للمخاطرة في الأسواق المالية بصفة عامة بفعل توقعات متزايدة باقتراب بنوك مركزية كبيرة مثل مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي من إنهاء دورة التشديد النقدي، وهو ما عزز التوقعات للنمو العالمي والطلب على الطاقة.



وارتفع خاما القياس نحو 5% مدعومة بتخفيضات الإمدادات التي أعلنها تحالف «أوپيك+» في وقت سابق من الشهر الجاري. ويتجه الخامان لتسجيل مكاسب بنسبة 13% خلال الشهر.



وارتفع مزيج برنت 75 سنتا إلى 84.99 دولارا للبرميل عند الإغلاق الجمعة الماضية، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 49 سنتا إلى 80.58 دولارا للبرميل.



وزادت التوقعات بنمو الطلب بعدما نما الناتج المحلي الإجمالي الأميركي في الربع الثاني بمعدل 2.4% وهو ما تجاوز التوقعات ويدعم وجهة نظر جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي القائلة ان الاقتصاد قادر على تحقيق ما يسمى «الهبوط الهادئ».