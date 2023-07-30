يؤمن البنك التجاري الكويتي بأن موظفيه أهم أصوله، لذلك لا يدخر أي جهد للاستثمار في موارده البشرية. ومن هذا المنطلق قامت إدارة التدريب والتطوير في قطاع الموارد البشرية بالتعاقد مع وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية Moody’s لعقد برنامج تدريبي مدته 6 أشهر مصمم خصوصا للبنك التجاري بعنوان «شهادة الائتمان المعتمد»، حيث يتضمن البرنامج سلسلة من محاضرات تدريبية حضورية ومحاضرات عن بعد في مجال الائتمان والتحليل المالي تتخللها دراسات وحلقات نقاشية حول الموضوعات المصرفية المهمة.



وجاءت انطلاقة هذا البرنامج في بداية شهر يوليو الحالي بحضور ما يقارب 15 متدربا، وقد صرح مدير عام قطاع الموارد البشرية صادق عبدالله قائلا: «إن تعاقد البنك مع مثل هذه الجهات التدريبية المعروفة لتصميم هذه البرامج التدريبية يأتي في إطار أهمية إكساب الموظفين المهارات المهنية المطبقة على أساس عالمية بما يحقق نقلة نوعية في تطوير الكفاءات البشرية في البنك، وذلك بالاستعانة بخبرات عالمية تساهم في صقل مهاراتهم وتوظيفها لأداء مهامهم الوظيفية بكفاءة ومهنية عالية».



واختتم صادق عبدالله حديثه مشيرا الى أن جميع المتدربين الذين تم تسجيلهم في هذا البرنامج سيساهمون بعد حضورهم هذا البرنامج في نقل المعارف المكتسبة في مجال العمل لزملائهم الآخرين في البنك بما يساهم في تطوير مهارات الموظفين وتحديد مساراتهم الوظيفية.