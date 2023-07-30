المسلم: «بيتك» حريص على تقديم أفضل الحلول والخدمات لعملائه في أماكن مختلفة



استمرارا لتميزه في خدمة العملاء، أعلن بيت التمويل الكويتي (بيتك) عن تواجد فريق من الموظفين في تركيا للعمل ضمن فروع «بيتك تركيا» خلال فترة الصيف لخدمة العملاء والزوار والرد على جميع استفساراتهم.



ويضم الفريق موظفين من المتميزين على مستوى فروع «بيتك»، وتم توزيعهم على 9 أفرع في «بيتك تركيا» التابع لمجموعة «بيتك» بواقع فرعين في محافظة «بورصة»، وأربعة فروع في «إسطنبول»، وفرع واحد في كل من طرابزون، وأزمت، وكوشاداسي. وسيستمر الفريق في العمل حتى اول أسبوع من سبتمبر القادم، وخضع الفريق لدورة مكثفة قبيل بدء مهمتهم، حيث تم تعريفهم بالخدمات والمنتجات التي يقدمها كويت ترك لعملائه.



وتأتي هذه الخطوة التي ينفذها «بيتك» للسنة الثانية على التوالي، تعزيزا لريادته في خدمة العملاء، واستجابة لمطالب عملاء «بيتك» الذين دائما ما يتواجدون في تركيا خلال موسم السفر وطوال العام ولديهم حسابات لدى كويت ترك وبحاجة لبعض الخدمات ويرغبون في إجراء العديد من المعاملات المصرفية، بالإضافة إلى العملاء الراغبين بفتح حسابات في «بيتك تركيا» للاستفادة من الخدمات والمميزات العديدة التي يقدمها البنك، خصوصا ممن يملكون عقارات وأنشطة تجارية ولديهم تعاملات مالية ومصرفية مع البنك بشكل مستمر.



من جانبها، أكدت نائب المدير العام للمنتجات «بيتك»، نهال المسلم أن إرسال الموظفين للعمل في تركيا هي خطوة سباقة، وفكرة طبقها «بيتك» لتقديم أفضل تجربة للعملاء في تركيا. وأوضحت أن «بيتك» دائما ما يسعى لتقديم الجديد لعملائه الكرام، وتسهيل كل تعاملاتهم المالية المحلية والدولية. ومن هذا المنطلق تم تشكيل هذا الفريق الذي يضم عددا من الموظفين المميزين وإرسالهم للعمل في تركيا.



وأشارت إلى أن هذه المبادرة كانت نتاج عمل مشترك وتعاون كبير بين «بيتك» و«بيتك تركيا»، وذلك لتقديم أفضل تجربة مصرفية للعملاء.



وتابعت المسلم أن عميل «بيتك» من شرائح معينة يستطيع طلب فتح حساب لدى «بيتك تركيا» من الكويت، والحصول على جميع الخدمات المقدمة، مثل خدمة مجانية للتحويلات الإلكترونية من «بيتك» إلى المستفيد في «بيتك تركيا»، حيث لا توجد رسوم لحوالات السويفت الواردة، ولا رسوم للحد الأدنى للحساب، كما يمكن بسهولة إدارة الفواتير أو أي دفعات أخرى بتركيا بسهولة من خلال الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، وغيرها من الخدمات المفيدة لمن يسافر كثيرا إلى تركيا أو لديه عقار واستثمار هناك.