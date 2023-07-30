أكدت وزارة الخارجية السودانية جاهزية وفد القوات المسلحة السودانية للعودة إلى منبر جدة متى أزيلت العقبات والمعوقات التي حالت دون مواصلة المباحثات، وذلك رغبة في التوصل لاتفاق عادل يوقف العدائيات ويمهد الطريق لمناقشة قضايا ما بعد الحرب.



وذكرت الوزارة ـ في بيان أصدرته وأوردته وكالة الأنباء السودانية (سونا) امس ـ إن تعنت قوات الدعم السريع وعدم انصياعها لتنفيذ التزاماتها الموقعة عليها هو السبب وراء تعثر مباحثات جدة، ما حدا بوفد القوات المسلحة السودانية بالعودة إلى أرض الوطن.



وثمنت الوزارة، في بيانها، عاليا الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية في رعاية وتسهيل جولات مباحثات جدة وحرصهما على إنجاحها.



في المقابل، قال قائد قوات الدعم السريع بالسودان الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) إن الحل العاجل لأزمة السودان يكمن في تغيير قيادات الجيش.



وظهر حميدتي في فيديو بثه الموقع الرسمي لقوات الدعم السريع وهو أول اطلالة علنية له منذ عدة أشهر، وقال «يمكن أن نصل لاتفاق خلال 72 ساعة إذا تغيرت هيئة قيادة الجيش السوداني»، على حد قوله.



واتهم حميدتي قادة الجيش السوداني بالعمل وفقا لتعليمات من قادة النظام السابق بالسودان، على حد تعبيره.



واعتذر حميدتي للشعب السوداني، وأقر ضمنا بانتهاكات ارتكبتها بعض عناصر الدعم السريع في السودان، وقال «نتبرأ من عناصر الدعم المنفلتين».



ميدانيا، أفادت مصادر بالجيش السوداني امس، بحسب قناة «العربية نت»، بمقتل 20 شخصا من قوات الدعم السريع خلال محاولة للهجوم على سلاح المدرعات، وأضافت مصادر بالجيش السوداني أن «الدعم السريع هاجمت أهم قواتنا بسلاح المدرعات بالتزامن مع ظهور حميدتي».