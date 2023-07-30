تشارك الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب المسرح مع منافسيه الجمهوريين للمرة الأولى في ولاية آيوا بعد أن تعهد بأنه لن يتراجع عن ترشحه حال ادانته والحكم عليه في أي من التحقيقات الجنائية القائمة ضده.



وظهر ترامب في «حفل لينكولن» لجمع التبرعات لحزبه الجمهوري في وقت يواجه فيه تهما جديدة في إطار قضية تعامله المتهور مع وثائق سرية حكومية، ولائحة اتهام محتملة بشأن جهود مزعومة لإلغاء نتيجة انتخابات 2020.



ومع 10 دقائق لكل مرشح، أبقى المرشحون على الحد الأدنى من التصريحات النارية إلا أن المرشح الأوفر حظا لم يتردد في التعبير عن رأيه في منافسه الرئيسي حاكم فلوريدا رون ديسانتيس.



وذكر المرشح الأوفر حظا في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري لعام 2024، استطلاعات للرأي تشير إلى أنه سيتمكن من هزيمة الرئيس الحالي جو بايدن بسهولة، بينما سيخسر ديسانتيس أمامه، وقال «لن أغامر مع هذا» في إشارة إلى ديسانتيس.



ولخص ترامب سريعا أهم انجازات ولايته الرئيسية، من تعيينه ثلاثة قضاة محافظين في المحكمة العليا إلى سحب القوات الأميركية من أفغانستان، ولم يتطرق إلى مشاكله القانونية إلا قليلا.



وأضاف «لو لم أترشح، لما لاحقني أحد».



مـن جانبـــه، أبقــى ديسانتيس على خطابه المعتاد ولم يستغل الفرصة لتوجيه أي انتقادات لترامب. وأكد أمام الحاضرين «انتهى وقت الاعذار. علينا انجاز المهمة. سأقوم أنا بإنجازها».



وتحدث أيضا في حفل عشاء لينكولن، مايك بنس نائب ترامب السابق الذي يحتل المركز الرابع في الاستطلاعات ورجل الأعمال فيفيك راماسوامي. كما شاركت السفيرة السابقة في الأمم المتحدة نيكي هايلي والسيناتور عن ولاية كارولاينا الجنوبية تيم سكوت.



وقبلها بساعات، تعهد ترامب مواصلة السباق الرئاسي حتى لو حكم عليه لدى سؤاله عن الاتهامات الفيدرالية والتهم التي يواجهها بعد يوم من إضافة المدعين الفيدراليين ثلاث تهم جنائية إلى لائحة الاتهام الموجهة إليه والمتعلقة بقضية الوثائق السرية.



وقال الرئيس السابق في مقابلة مع المذيع اليميني جون فريدريكس عبر الإذاعة ردا على سؤال إن كان سيوقف حملته في حال الحكم عليه: «كلا على الإطلاق. لا يوجد في الدستور ما يقول ذلك».



وأضاف «حتى المجانين في اليسار المتطرف يقولون كلا على الإطلاق وإن هذا لن يوقفني.. هؤلاء الناس مرضى. ما يفعلونه مروع للغاية».



وسبق أن وجه القضاء تهمتين إلى ترامب، الأولى في قضية الوثائق السرية التي حملها معه من البيت الابيض عند انتهاء ولايته، والثانية على خلفية مدفوعات مشبوهة إلى ممثلة أفلام إباحية سابقة. وقد دفع ببراءته في القضيتين.



وفي تطور كبير في التحقيق المتعلق بالوثائق، أورد المدعي الخاص جاك سميث أن ترامب الذي من المقرر أن يحاكم في ذروة الحملات الانتخابية في مارس ومايو المقبلين، طلب من عامل في منزله في فلوريدا إتلاف تسجيلات كاميرات المراقبة لعرقلة عمل المحققين.



كما يتهم ترامب بالاحتفاظ بشكل غير قانوني بمعلومات خاصة بالدفاع الوطني على خلفية عرضه وثيقة سرية أمام صحافيين في ناديه للغولف في نيوجيرسي.



يأتي هذا بينما تمر حملة رون ديسانتيس ببعض الركود، فالرجل البالغ 44 عاما يشهد تقدم ترامب في الاستطلاعات من 13 نقطة في فبراير الماضي إلى 34 نقطة الآن، ويعزى ذلك إلى فشله في التواصل مع الناخبين وسلسلة من العثرات التي تسبب بها لنفسه



واضطر فريق حملة ديسانتيس مؤخرا لفصل موظف روج لمقطع فيديو يعرض صورا نازية، كما أثار المرشح الجمهوري الغضب من خلال اقتراحه اختيار روبرت اف كينيدي جونيور صاحب نظريات المؤامرة المناهضة للقاحات، لقيادة سياسته المتعلقة بالصحة العامة.



وأعلن مساعدوه أيضا طرد ثلث موظفي الحملة الانتخابية بسبب الإنفاق المفرط.



وواجه حاكم فلوريدا مزيدا من الانتقادات عندما دافع عن منهج تعليمي جديد يتضمن تدريس فوائد العبودية.



وفيما من المقرر أن يختار ناخبو ولاية أيوا ثم نيوهامبشير مرشحهم الجمهوري المفضل في غضون ستة أشهر، تواجد معظم المرشحين في الولايتين للمشاركة في مناسبات يومية.